Псков, 30 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Псковской области начался отопительный сезон: тепло в свои дома уже получили жители Усвятского, Локнянского, Островского, Палкинского, Куньинского районов и Великих Лук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в областном центре — Пскова — к отоплению уже подключены детские сады, школы, поликлиники, больницы и социальные объекты. Подключение жилого фонда пройдёт с 3 по 7 октября.

Goergl Поближе к теплу

На сегодняшний день общая готовность региона к новому отопительному периоду составляет 98%. Так, ещё завершаются работы по ремонту котельных в Смуравьево (Гдовский район) и в Себеже. Котельное оборудование также заменено в Плюсском, Порховском районах и Стругах Красных.

«Нормативный запас топлива обеспечен практически в полном объёме. Жилой фонд готов на 100%, котельные на 99%, тепловые и водопроводные сети — 98%», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, в этом году дату подачу тепла определяют сами муниципалитеты в отличие от практики прошлых лет, когда начало отопительного периода устанавливалось после пяти дней среднесуточной температуры ниже 8 градусов выше ноля по Цельсию.