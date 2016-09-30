Нальчик, 30 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии отравились газом студенты медицинского колледжа. В настоящее время их доставляют каретами скорой помощи в городскую больницу города Нальчика. Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в региональном управлении МЧС, информация о происшествии поступила в 15:15.

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Общее количество пострадавших уточняется. Ряд СМИ пишет о 15 доставленных в медицинские учреждения студентах. «Возможно, это не все пострадавшие», — приводит слова руководителя пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантимира Берова «Газета.Ru».

Пока неизвестно, каким именно газом отравились учащиеся. Для изучения ситуации и принятию необходимых мер на место происшествия выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону. На место ЧП стягиваются все экстренные службы.

Комментариев правоохранительных органов пока не поступало.