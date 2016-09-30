Новосокольники, Псковская область, 30 сентября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Администрация Псковской области окажет поддержку многодетной семье из деревни Чирки Новосокольнического района, в которой при пожаре погибли трое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, материальная помощь будет оказана как со стороны области, так и от властей Новосокольнического района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По поручению вице-губернатора Максима Жаворонкова в течение недели органы социальной защиты региона выработают меры дополнительной поддержки данной семьи. В свою очередь специалисты сферы здравоохранения должны оказать родителям, потерявшим детей, психологическую помощь», — пояснили в пресс-службе администрации.

Кроме того, администрация муниципального образования возьмёт на себя решение жилищного вопроса, а также окажет помощь в трудоустройстве главы семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 30 сентября, при пожаре в частном доме в деревне Чирки погибли трое детей — погодки в возрасте от двух месяцев до двух лет. Троим членам семьи — родителям с ещё одним ребёнком — удалось спастись из горящего дома. По факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело.