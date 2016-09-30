Оренбург, 30 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В России категория малоимущих граждан ширится за счет вливания в нее пенсионеров, которые в 1997—2004 годах занимались малым и средним бизнесом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Виктор Коршунов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«В то время социальные платежи были не обязательными, а рекомендуемыми. Малый и средний бизнес — самый массовый. Есть успешные предприниматели, а кто-то вышел на пенсию с минимумом выплат из Пенсионного фонда в 7200 рублей», — отметил омбудсмен в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Комментируя пилотный проект Минпромтогра о запуске в 2018 году продовольственной помощи нуждающемуся населению, Коршунов обратил внимание, что бывшие неуспешные предприниматели нуждаются в таких целевых продуктовых карточках.

В целом Виктор Коршунов считает меру поддержки малоимущих слоев населения верной и нужной. «И отечественные производители ощутят помощь государства, и малоимущим гражданам, при этом не будет искушения потратить деньги с карточки не по целевому назначению», — отметил омбудсмен.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России может стартовать пилотный проект по оказанию помощи малоимущим гражданам посредством продуктовых карточек. Каждый месяц на счета нуждающихся будут перечисляться средства на приобретение свежих продуктов отечественного производства с ограниченным сроком годности. Обналичить деньги с карты будет невозможно.