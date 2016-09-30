Берлин, 30 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Около 890,000 лиц, ищущих убежища, приехали в Германию в 2015 году, но количество беженцев в текущем году резко снизилось. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Де Мезьер говорит, что в прошлом году число беженцев было ниже, чем 1 млн, как было зарегистрировано изначально, т.к. некоторых посчитали дважды. Тем не менее, такое количество «всё ещё большое», отметил министр.

Он предупредил, что «такое число нельзя позволить повторить». Де Мезьер дал понять, что меры по снижению миграции, как договор с Турцией, оказались эффективными.

В 2016 году Германия насчитала около 210 000 мигрантов, «что показывает, что различные меры работают».