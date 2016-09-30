Москва, 30 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Сбербанк с 30 сентября снизил ставки по линейке базовых и онлайн вкладов в рублях на 0,30−0,55 п.п., сообщила пресс-служба организации. Также снижены ставки по вкладам в долларах и евро на 0,04−0,60 п.п. и 0,04−0,39 п. п соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение ставки

«Причиной для изменения послужили снижение ключевой ставки ЦБ на 0,50 п.п. и общерыночный тренд на удешевление привлечения средств», — пояснили в Сбербанке.

Эксперты советуют искать другие инструменты вложений.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно информации для клиентов, размещенной на сайте Сбербанка, по большинству вкладов ставки были изменены с 25 апреля. В частности, по самому доходному вкладу «Сохраняй» в рублях максимальная ставка снижена до 7,76% годовых в рублях, в валюте — до 2,06%. Ранее совет директоров АСВ принял решение повысить ставку страховых взносов банков с 0,1% до 0,12%, аналитики связывают снижение ставок с этим решением.