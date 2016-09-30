Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» российские компании подписали ряд инвестиционных контрактов, предусматривающих развитие производства насосов, станков, удобрений, передает ТАСС.

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В частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Орловской области Вадим Потомский и гендиректор группы «ГМС» Артем Молчанов подписали специальный инвестиционный контракт по реализации промышленного производства насосов для нефтепереработки, а также насосов большой мощности для транспорта нефти и нефтепродуктов на АО «ГМС Ливгидромаш». Инвестиции в этот проект составят порядка 1 млрд 300 млн рублей.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, управляющий директор Gildemeister Beteiligungen GmbH Дикр Хульманн, гендиректор «Ульяновского станкостроительного завода» Алексей Антипин подписали специальный инвестиционный контракт по модернизации промышленного производства в рамках проекта по строительству Ульяновского станкостроительного завода. Модернизация предусматривает выход на производство в год 1,2 тыс. токарно-фрезерных станков шести типов.

Кроме того, подписан протокол о намерениях по созданию и развитию портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань. Подписи поставили председатель совета директоров АО «ОТЭКО» Мишель Литвак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона также подписал соглашение с ООО «ЕвроХим БМУ» о намерениях по модернизации производства химических удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября — 1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Всего в программе 27 различных мероприятий. Основная тема форума — новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни. В форуме принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира.