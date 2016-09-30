Москва, 30 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Цены на нефть выросли практически до годовых максимумов на фоне договоренностей ОПЕК, но уже вечером 30 сентября вполне можно ожидать снижения нефтяных котировок, считает ведущий аналитик компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Владимир Чернов. «Пока котировки марки Вrent не пробьют психологический уровень в 50 долларов за баррель и не обновят годовые максимумы в районе 53 доллара за баррель, велика вероятность продолжения торгов в сентябрьском диапазоне 45−50 долл/баррель», — говорит Чернов.

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«После достижения договоренностей между крупнейшими экспортерами нефти о заморозке уровня добычи черного золота, цены на него выросли практически до годовых максимумов. Но обновить годовой пик в районе 53$ за баррель Brent помешал психологический уровень в 50$. Именно от него котировки стали снижаться, но пока нисходящей тенденции говорить рано. Возможно, мы наблюдаем лишь технический отскок котировок на волне фиксации прибыли», — отметил он. На этом фоне отскочили и котировки рубля, указал эксперт. «Утром 30 сентября на ММВБ за один доллар давали 63 рубля 30 копеек, за евро предлагают 70 рублей 70 копеек, индекс ММВБ отскочил ниже 2000 пунктов и составляет сейчас 1975 пунктов, а цена североморской эталонной нефти Brent упала к 49 долларов за баррель», — рассказал Чернов.

Достигнутая ОПЕК договоренность о заморозке в долгосрочной перспективе все же покажет результат, так как спрос на нефть растет, говорит аналитик. «Например, в первом полугодии 2016 года крупнейший мировой потребитель нефти Китай увеличил импорт на 14%. Так что баланс спроса и предложения теперь будет постепенно смещаться в сторону роста спроса и снижения предложения. Но на смещение баланса спроса/предложения необходимо время, это может занять от нескольких месяцев до года», — подчеркнул он."Если говорить о краткосрочных целях, то уже сегодня вечером мы вполне можем ожидать снижения нефтяных котировок. Вечером опубликуют данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes, число которых непрерывно растет с июня 2016 года, ведь в мае цены на нефть поднялись выше 45$ за баррель. Именно в 45$ сейчас оценивается рентабельность сланцевой нефтедобычи в Штатах. А после договоренностей экспортеров нефти о заморозке вероятность роста буровых установок в США только возросла. Так что если их количество вновь увеличится, к закрытию торговой недели нефтяные котировки могут еще немного отскочить вниз, ориентировочно в район 47.50−48 долларов за бочку марки Brent. Это, конечно же, отразится и на курсе российской национальной валюты», — предположил Чернов.

Вечером 30 сентября рубль еще немного подешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, но в долгосрочной перспективе (несколько месяцев) можно надеяться на рост мировых цен на нефть и укрепление нашей национальной валюты, говорит эксперт. «Пока Brent не преодолеет эту отметку, доллар/рубль будет оставаться в диапазоне 62.50 — 65.50 рублей за доллар», — заключил он.