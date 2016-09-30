Челябинск, 30 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Резонансный случай, произошедший с челябинкой, доведенной до попыток самоубийства, был услышан в Москве. Прокурор Ленинского района Челябинска Алексей Фоминых уволен из органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре России.

Feans Угроза со стороны коллектров

Речь идёт о происшествии с Фаридой Ибрагимовой, которая обратилась в микрофинансовую организацию (МФО) в 2014 году за кредитом в 5 тыс. рублей, и позже была доведена коллекторами до отчаяния, осуществила попытку суицида и, подорвав здоровье, скончалась. Однако это не остановило коллекторов, которые стали третировать дочь погибшей и ее престарелую мать. Вышибалы требовали деньги, сумма долга уже достигла 200 тыс. рублей и 2015-м, и в 2016 году, пока в дело не вмешалась региональная уполномоченная по правам человека и следователи СКР по Челябинской области. После этого дело сдвинулось и в отношении коллекторов заработала «машина правосудия».

Генеральная прокуратура Российской Федерации, обратила внимание на публикации информации в СМИ Челябинской области о преступных действиях сотрудников коллекторского агентства в отношении жительницы Челябинска. Следователями, в ходе проверки, было установлено, что в 2015—2016 годах в различные правоохранительные органы обращались сама пострадавшая и члены ее семьи. Но уголовные дело по этим обращениям не возбуждались. Прокуратура Ленинского района не отнеслась к обращениям с должным уровнем внимания, в том числе даже после личного обращения пострадавших к прокурору района. Только после обращения к челябинскому омбудсмену и широкой огласке происходящего в конце августа 2016 года, по фактам, изложенным в СМИ, были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В связи с выясненными существенными упущениями в работе районного надзорного ведомства приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки прокурор Ленинского района Челябинска уволен из органов прокуратуры.

Помимо этого, к дисциплинарной ответственности разного вида привлечены зампрокурора и пять сотрудников прокуратуры.