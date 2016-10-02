Пекин, 2 октября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Китайские власти пытаются улучшить экологию столицы, загубленную выбросами от промышленного производства. Так, с ноября 2017 года вокруг Пекина будет действовать свободная от угля зона, необходимая для улучшения качества воздуха. Об этом пишет ИА Синьхуа.

jini49070 Чистое небо

С ноября будущего года в окружающих китайскую столицу 19 уездах, городах и районах введут запрет на сжигание угля. В целом под ограничение попадает площадь более чем в семь тысяч квадратных километров. Такое решение было принято в соответствии с программой практических мероприятий по усилению борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в провинции Хэбэй на 2016−2017 годы.

Однако здесь стоит подчеркнуть, что использование угля на этой территории разрешается, но только в электроэнергетике, централизованном теплоснабжении, а также на предприятиях, для которых уголь — сырьевой материал. Обычно жителям населенных пунктов предлагают отапливать дома электрообогревателями и газовыми колонками.

По планам программы, к концу следующего года территория вокруг Пекина должна будет полностью перейти на централизованное теплоснабжение или экологически чистую систему отопления. Отмечается также, что замена угля на более чистые энергоносители будет поощряться и в других регионах страны.

Китай, в результате быстрого экономического скачка сильно подорвавший экологию страны, сегодня всеми силами пытается нормализовать обстановку. Например, в преддверие саммита G20 в Ханьчжоу Китай ратифицировал Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата. Отказаться от угля пока сложно, но КНР активно проводит газификацию страны.

Однако пока экологическая обстановка в Пекине оставляет желать лучшего. Напомним, что в 2008 году на Олимпиаде гости китайской столицы могли наблюдать огромное облако смога, нависшее над городом. Также совсем недавно, 24 сентября этого года, в китайской столице качество воздуха под влиянием неблагоприятных метеоусловий достигло уровня сильного загрязнения. Согласно сведениям Пекинского центра мониторинга окружающей среды, индекс качества воздуха в столице достиг 229 единиц, что классифицируется, как «сильное загрязнение 5-й степени».

КНР в настоящее время реализует программу по сокращению угледобывающих мощностей. Целевой показатель на текущий год — 250 млн тонн, за январь удалось сократить угледобывающие мощности на 95 млн тонн (35% от годового плана). В ближайшем будущем правительство закроет около тысячи шахт, так как согласно плану, к 2020 году потребление угля в Китае должно снизиться на 60%.

Отметим, что в четверг, 29 сентября министерство охраны окружающей среды КНР зафиксировало впервые за восемь месяцев улучшение качества воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. За период января-августа в этом районе концентрация взвешенных частиц РМ2,5 в атмосфере снизилась на 19,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время в китайском ведомстве предупредили, что регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй может столкнуться с серьезным смогом в начале октября, когда в стране отмечают Национальный праздник.

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