Магас, 30 сентября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Ингушетии готовятся к традиционному сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе привито уже почти 17% жителей — более 80 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, из них более 40 тысяч человек — дети.

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В республику поступила вакцина «Гриппол» — для иммунизации взрослого населения, а также «Ультрикс» и «Гриппол плюс» для иммунизации детей.

В настоящее время в Роспотребнадзоре отслеживают уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Еженедельные показатели пока ниже эпидпороговых значений. Сезонный подъем ожидается в следующем месяце, что обуславливается, прежде всего, традиционным формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах.

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Минздрав Ингушетии: Эпидемия свиного гриппа республике не грозит

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в Ингушетии были сделаны прививки от гриппа более 134 тысячам жителей региона. В начале 2016 года было выявлено четыре случая заболевания «Свиным гриппом». Однако обстановка по гриппу в республике по сравнению с другими субъектами СКФО была более благополучная. Тем не менее, в течение эпидсезона в ряде образовательных учреждений республики и детских садах на несколько дней был объявлен карантин.