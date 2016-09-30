Москва, 30 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Для устранения дефицита бюджета у властей есть только два источника — или резервы, которые не безграничны, или средства граждан и компаний. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября зампред правления Локо-банка Андрей Люшин, комментируя ухудшение Минфином прогноза дефицита бюджета на 2016 год.

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«Российский бюджет очень долго опирался на нефтегазовые доходы, поэтому их падение ударило весьма ощутимо. Сейчас дефицит бюджета можно сократить только за счет сокращения расходов по широкому списку статей, что негативно отразиться на экономике, может ухудшить социальную обстановку. Поэтому повышение доходов бюджета за счет увеличения налоговой нагрузку, в принципе, является один из допустимых вариантов. Просто очень важно соблюдать баланс, иначе эффект будет отрицательным, так как снизится потребление, экономика начнет вновь уходить в тень и так далее», — отметил он.

Чтобы победить бюджетный дефицит, есть два пути, подчеркивает эксперт. «Дефицит можно финансировать или за счет резервов, которые не безграничны, тем более, что они пригодятся на случай более кризисной ситуации, или за счет граждан и компаний. Других вариантов просто нет. Самым эффективным с бюджетной точки зрения было бы сокращение социальных расходов, но правительство сейчас строго сохраняет социальную направленность бюджета», — пояснил Люшин.

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Дефицит федерального бюджета может составить в 2016 году 3,5−3,7% ВВП, подсчитал министр финансов Антон Силуанов. Ранее озвучивались цифры, согласно которым дефицит бюджета не должен был превысить 3,3% ВВП. В законе о бюджете дефицит был заложен в объеме не более 3% ВВП. Силуанов не исключил перераспределения ряда расходных статей в рамках бюджета, однако подчеркнул, что оно будет носить технический характер и коснется суммы не более 25−30 млрд рублей.