Бишкек, 30 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. «Я хочу заверить кыргызстанцев, что в зимнее время проблем с перебоем электроэнергии и веерных отключений не будет», — заявил председатель государственного Комитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Дуйшенбек Зилалиев, выступая на заседании парламентской фракции СДПК сегодня, 30 сентября.

thephilippena Линия электропередачи

Также высокопоставленный чиновник отметил, что в настоящее время в водохранилище при Токтогульской ГЭС накопилось не менее 17,4 млрд кубометров, что позволит киргизским энергетикам попытаться обойтись без покупки электричества в соседнем Казахстане. «Сейчас мы рассматриваем возможность отказа от импорта, но зима покажет», — добавил он.

В свою очередь статс-секретарь Министерства финансов Зуура Баяманова заострила внимание на том, что несмотря на выделенные из бюджета Киргизии 484,1 млн сомов (около 450,1 млн рублей) на платежи за электроэнергию и 161,7 млн сомов (свыше 150,3 млн рублей) на платежи за горячую воду и отопление, общий долг госорганизаций страны перед энергетиками составляет 338,9 млн сомов (порядка 315,1 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что из-за сложившегося в течение последних лет в Киргизии периода маловодья в водохранилище при Токтогульской ГЭС (производит до 70% электроэнергии этой страны) резко снизился уровень воды, из-за чего произошло значительное падение объема выработки электроэнергии. Недостающее электричество республика была вынуждена импортировать из соседних Казахстана и Таджикистана. Также энергодефицит вынудил правительство Киргизии ввести социальный лимит на потребление электроэнергии для населения.

Отметим, что в результате проделанной энергетиками Киргизии работе, согласно официальным данным, в 2016 году энергопотери в республике удалось снизить до 13%, а количество аварийных отключений электроэнергии — уменьшить на 10%.