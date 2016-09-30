Волгоград, 30 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Волгоградской области всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ пока не отмечено, но к эпидсезону жители региона готовятся заранее. Так, как сообщили ИА REGNUM в областном комитете здравоохранения 30 сентября, профилактические прививки уже получили более 660 тысяч человек, в числе которых более 130 тысяч детей. Всего в этом году планируется иммунизировать порядка 843 тысяч человек.

mishka.travel Прививка

Вакцины для проведения прививочной кампании, как заверили в облздраве, достаточно. Так, в полном объеме поступила партия вакцины для взрослых в количестве 630 тысяч доз, а также более 146 тысяч доз препаратов для иммунизации детей. Поступление еще одной парии детской вакцины ожидается в ближайшее время.

Читайте также: Диагноз «грипп» подтвердился у 301 жителя Волгоградской области

Волгоград получил первую партию вакцины от гриппа

Напомним, в текущем году вакцинация началась 12 августа — на месяц раньше, чем в 2015-м. Всего планируется привить 36% жителей региона, при рекомендации ВОЗ в 25%: по мнению медиков, увеличение охвата вакцинацией позволит создать крепкую «иммунную прослойку» против распространения гриппа и избежать осложнений заболевания.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора, сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, прежде всего среди детского населения, ожидается в октябре. Пока же заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгоградской области низкая. В этом году, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, будут циркулировать два новых штамма гриппа «Гонконг» и «Брисбен» и один привычный «Калифорния», известный больше как свиной H1N1. Все они включены в состав современных вакцин. В ведомстве добавили, что по итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано серьёзных осложнений и тяжелых форм заболеваний.

Напомним, в сезон 2015−2016 годов гриппом переболели более 300 жителей региона, 11 человек скончались от свиного гриппа.