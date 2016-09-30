Томск, 30 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Проект бюджета Томской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесены в региональную думу. Вместе с сопутствующими документами и материалами главный финансовый документ области составляет три тома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Mikhail Talisov Одна копейка

В соответствии с предварительными параметрами областного бюджета общий объем доходов в 2017 году планируется в сумме 49,8 млрд рублей, общий объем расходов — 52,5 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в сумме 2,6 млрд рублей.

Напомним, в 2016 году доходы областного бюджета на 2016 год были утверждены в сумме 54,492 млрд рублей, расходы — в сумме 58,029 млрд рублей, дефицит областного бюджета составил 3,5 млрд рублей.

«Проект регионального бюджета внесен вовремя согласно действующему региональному законодательству. Напомню, что крайний срок для этого — 1 октября, — пояснил заместитель председателя областной думы, глава бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец. — Сейчас можно говорить лишь о предварительных параметрах бюджета. Однако отмечу, что он, как и прежде, спланирован на трехлетний срок, при том, что многие регионы перешли на однолетний бюджет. Это говорит о стабильной экономической ситуации в Томской области и возможности долгосрочного планирования».

В течение 30 дней комитеты областного парламента и контрольно-счетная палата должны подготовить заключения на проект закона, предложения и рекомендации по корректировке документа. В первом чтении проект закона может быть рассмотрен на собрании областной думы шестого созыва уже в конце октября. После первого чтения документ также выносится на рассмотрение общественности — Совета общественных инициатив при Законодательной Думе Томской области.

В соответствии с опубликованными открытыми данными по состоянию на 15 сентября государственный долг Томской области составлял 24,35 млрд рублей, в том числе по государственным ценным бумагам — 6,757 млрд рублей, по кредитам коммерческих банков — 6,46 млрд рублей, по бюджетным кредитам — 11,14 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Томской области Сергей Жвачкин предостерег отраслевых заместителей от необдуманного увеличения расходов при формировании бюджета на 2017 год.