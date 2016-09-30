Москва, 30 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Компания Zerodium выплатит премию в размере $1,5 млн специалисту, который сумеет удаленно подключиться к новому iPhone, работающему на iOS 10, сообщает 30 сентября Life.ru.

geralt Компьютерная безопасность

Награда заметно выше, чем в прошлом году, когда за взлом iOS 9 предлагали $1 млн. Для сравнения, за доступ к программному обеспечению Android 7 премия назначена гораздо меньшая — $200 тыс.

Как именно в компании воспользуются найденной уязвимостью, неясно. В интервью изданию Wired глава Zerodium Чауки Бекрар рассказал, что клиентами фирмы являются «представители правительственных организаций и корпораций» Северной Америки и ряда других государств.

Проблема кибернетической безопасности актуальности не теряет. Так, российским государственным служащим может грозить наказание вплоть до увольнения за использование на работе таких сервисов, как WhatsApp, Viber и Telegram. Как поясняют эксперты, случаи, когда при использовании несертифицированных приложений переписка взламывалась, имели место.

Читайте подробнее: СМИ: В РФ чиновники могут потерять работу за переписку в Viber и Telegram

Российские банки могут быть переведены на отечественные средства шифрования транзакций. Такая возможность обсуждается подгруппой «Интернет + суверенитет», существующей при рабочей группе по применению интернета в экономике РФ.

Дело в том, что ряд банков и государственных организаций пользуются программами шифрования, сертифицированными США. А такие документы вполне могут быть отозваны. Следом за банками отечественные криптографические средства нужно будет внедрять на порталах госуслуг и госзакупок.

Подробнее: Российские банки могут обязать перейти на отечественные средства шифрования

Статистика киберпреступлений в России растет год от года. Так, в 2015 году таковых было зафиксировано 44 тыс., а в 2014 году — в 4 раза меньше. Значительную долю преступлений с использованием коммуникаций и интернета занимают мошенничества и кражи. Преступные группы пользуются возможностью обезличенных платежей для незаконной торговли оружием и наркотическими веществами, об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Подробнее: Количество киберпреступлений в России за год выросло в 4 раза

Мошенники пользуются, в том числе, фиктивными сообщениями о налоговых задолженностях, рассылая их от имени Федеральной налоговой службы. Ведомство предупредило граждан о том, что письма по электронной почте не рассылает, следовательно, ссылки в полученных сообщениях не следует открывать.

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Если в отношении банков и государственных организаций обсуждается тема шифрования, то интернет-трафик в целом, напротив, может быть дешифрован. Как пояснила член рабочей группы при администрации президента Наталья Касперская, за дешифровку трафика выступают ФСБ и Роскомнадзор.

По словам эксперта, в настоящее время есть «кусок интернета, который совершенно неподконтролен собственной стране». При этом в масштабах всего мира осуществляется сбор данных, и лица, причастные к нему, находятся за пределами России.

Подробнее: Дешифровка интернет-трафика граждан РФ обсуждается — Касперская

Стоит отметить, что интернетом пользуются 73% жителей России, а 47% из них выходят в Сеть каждый день, таковы данные опроса «Левада-центра». Треть российских жителей делает через интернет покупки, а пятая часть — бронирует билеты на транспорт.

Тем временем британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House выпустил доклад об угрозе кибератак для искусственных спутников Земли и других космических устройств. По мнению экспертов центра, противодействие подобным угрозам обсуждается редко, а это неправильно.

Значительная часть важнейшей мировой инфраструктуры зависит от спутников. Это системы связи, наблюдения за погодой, управления самолетами и даже оказание финансовых услуг. Для защиты от киберугроз в глобальном масштабе потребуются совместные усилия многих государств.

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