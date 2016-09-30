Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области намерены привлечь в рамках XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» более 80 млрд рублей в экономику региона. О таких планах заявил сегодня, 30 сентября, губернатор Александр Дрозденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Анна Красноперова Инвестиции

«Ленинградская область традиционно принимает активное участие в сочинском форуме. Мы представляем инвестиционный потенциал региона крупнейшим партнерам, рассказываем об актуальных проектах, стратегии развития области. Делимся с коллегами лучшими практиками государственного управления и, конечно, заключаем инвестиционные соглашения. В этом году мы рассчитываем привлечь в рамках форума более 80 млрд рублей», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона принимает участие в деловой программе форума «Сочи-2016», в рамках которого обсуждается экспортный потенциал регионов и вопрос актуализации законодательства о государственно-частном партнерстве.

На стенде Ленинградской области в павильоне «Sochi Investment Expo» состоится сессия подписания инвестиционных соглашений. Так, Александр Дрозденко завизирует договоренности об инвестировании в экономику региона с такими компаниями как «EKOZON Ltd», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «АПК Веста», ООО «Базелцемент Пикалево», «БТК Групп», ООО «Национальные телематические системы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне в рамках Петербургского международного экономического форума власти Ленобласти заключили рекордное количество соглашений: за два дня было подписано 13 соглашений, в том числе меморандумы о будущих концессионных договорах.

Только по двум соглашениям — строительстве завода по сжижению природного газа в порту Высоцк и развитию производства аммиака в Кингисеппе — сумма инвестиций превысила 100 млрд рублей.

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