Симферополь, 30 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Жители Крыма зарабатывают вдвое меньше остальных жителей России и половину своих доходов тратят на еду. Об этом свидетельствуют данные Крымстата за 2015 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Evgeny Кошелек

«Среднедушевой» доход населения в Крыму в 2015 году составил 16 тыс. 229 рублей, тогда как в целом по России этот показатель — 30 тыс. 225 рублей. Однако средняя крымская заработная плата схожа по уровню с другими регионами Южного федерального округа. Максимальная она — в Краснодарском крае — 26,76 тыс. рублей. При этом средняя зарплата в Крыму за год выросла на пару тысяч, но продолжает отставать вдвое от среднероссийской.

«В течение 2015 года, как и в течение 2016-го, в Крыму наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы. В прошлом году она составляла 22,44 тысячи рублей, а в первом полугодии этого года — 24,48 тысячи рублей. Видно, что произошло увеличение на 2 тысячи», — сообщила на пресс-конференции в Симферополе начальник отдела статистика труда, науки, образования и культуры территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым Виктория Данюк.

По её словам, в 2015 году крымчане суммарно заработали 370 млрд 334 млн рублей (в Крыму проживает около 2,3 млн человек). При этом потратили жители Крыма больше, чем заработали — на 24 млрд 52 млн рублей. 78,8% от денежных доходов — 291 млрд 813 млн рублей — крымчане израсходовало «на покупку товаров и оплату услуг».

Читайте также: В Крыму за год овощи подорожали в среднем на 25−30%

Стоимость топлива и продовольствия в Крыму в январе 2015 года

В 2015 году среднемесячный бюджет крымских домашних хозяйств в расчёте на каждого члена семьи составил 12,2 тыс. рублей, а потребительские расходы на одного человека — 9,34 тыс. рублей. В структуре расходов жителей Крыма преобладают траты на продукты питания. За еду крымчане отдают 48,5% своих доходов. Наиболее затратными статьями на питание стали покупка мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов. При этом на питание «вне дома» жители Крыма тратят только 1,9% доходов, а на алкоголь — 1,6%. На непродовольственные товары крымчане потратили 32,6% своего бюджета, на оплату услуг — 15,4%.

Также по теме: В Севастополе цены на продукты выше, чем в Крыму, но ниже, чем в Краснодаре