Белград, 30 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Количество мигрантов в Сербии продолжает увеличиваться, несмотря на то, что власти предприняли меры по ограничению потока беженцев, сообщает 30 сентября Reuters.

fototelegraf.ru Поток беженцев

«На протяжении последних двух недель мы наблюдаем увеличение потока мигрантов со стороны болгарской границы. Группы численностью до 50 человек, пользуясь хорошей погодой, пересекают лесные массивы и горные перевалы», — сказал сербский представитель министерства обороны Йован Кривокапич.

Напомним, с июля, сербские пограничники остановили более 10 тыс. мигрантов, пытающихся попасть в Сербию через территорию Болгарии и Македонии, однако в последние несколько дней благотворительные фонды сообщают о резком увеличении очередей за едой в сербских лагерях беженцев. Утром 30 сентября очереди за едой увеличились вдвое.