Анкара, 30 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Власти Турции постановили закрыть 20 телевизионных и радиостанций за распространение «террористической пропаганды», сообщает The Guardian.

wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

По словам Хамзы Актана, редактора телеканала IMC TV, который планируется закрыть, запрещенными телеканалами являются те, которые находятся в собственности или управляются курдами или представителями алевитского конфессионального меньшинства.

«Это никак не связано с переворотом. Это попытка закрыть рот последним независимым СМИ, освещающим курдский вопрос и преступления, совершения, совершаемые государством», — заявил Актан.

Среди каналов, попавших под закрытие, Govend TV, посвященный народной музыке, а также Zarok TV, на котором показывают детские мультфильмы на курдском языке.

«Турция целенаправленно преследует широкий спектр культурного и политического выражения, уничтожения СМИ меньшинств. Когда правительство рассматривает даже детские передачи в качестве угрозы национальной безопасности, становится очевидным, что полномочиями в силу чрезвычайного положения злоупотребляют», — отметил Роберт Махони из Комитета по защите журналистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря чрезвычайному положению в стране власти могут оперативно снимать с постов сторонников путчистов, поскольку так они могут в обход парламента принимать законы и ограничивать права.