Москва, 30 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Пациенты глазной клиники в НИИ имени Гельмгольца могли ослепнуть из-за введенного им некачественного лекарства, сообщает Следственный комитет РФ.

BarnImages Слепая девушка

СКР проводит доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца. По данным СМИ, там ослепли девять пациентов, которым, по предварительным данным, сделали инъекцию препарата «Авастин».

Следователи опросят сотрудников клиники, которые отвечают за приобретение и хранение лекарств, а также назначат проведение экспертиз лекарственных средств, введенных пациентам.

Провести проверку инцидента также поручено Росздравнадзору. Соответствующее распоряжение отдала Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.