Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Разговоры о «неминуемом» подорожании молочной продукции, исходящие от ритейлеров, не имеют под собой экономических оснований и вызваны желанием торговых предприятий получить дополнительную прибыль. Об этом заявил 30 сентября заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

falovelykids Бутылки с молоком

Несколько дней назад в СМИ прошли публикации о том, что осенью молоко и молочные продукты в Санкт-Петербурге и Ленобласти неизбежно подорожают. Как заявляли представители петербургских ритейлеров, с 1 октября закупочные цены на молочную продукцию в Петербурге якобы вырастут на 5−10%, что повлечет подорожание в магазинах.

«Повышения закупочных цен на предприятиях региона нет, — заявил сегодня Сергей Яхнюк, комментируя данные публикации. — Цена отпуска молока для производителей еще даже не вернулась на уровень первого квартала нынешнего года, какой она была перед традиционным сезонным снижением. В апреле производители сдавали молоко по 25 рублей за кг, сейчас эта цена ниже».

По словам «аграрного» вице-губернатора Ленобласти, также нет оснований для повышения цен на молоко якобы из-за нехватки кормов. «Регион не испытывает проблем с кормами», — подчеркнул чиновник, сообщив о заготовке нужного количества кормов перед зимним периодом.

Он предположил, что «торговые сети начинают готовить компенсацию своих издержек из-за ограничения размеров бонусов», вбрасывая информацию о повышении закупочных цен на молоко.

«И надо называть вещи своими именами: вопросы о повышении цен необходимо задавать ритейлерам», — резюмироввал Сергей Яхнюк.

В 2015 году производство молока в Ленобласти составило 588,7 тысяч тонн (+3,7% к 2014 году). Продуктивность в сельхозпредприятиях — 7965 кг на фуражную корову (+334 кг к 2014 году), это на 40% больше, чем в среднем по России (5400 кг). По итогам восьми месяцев 2016 года в регионе произведено 409 тысяч тонн молока.