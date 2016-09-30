Грозный, 30 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Чечне идет проверка по факту избиения малолетних детей. Две девочки попали в Шалинскую районную больницу с многочисленными телесными повреждениями в виде ушибов и ссадин. В прокуратуру республики поступила информация, что рукоприкладством занималась мачеха, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе надзорного органа.

TawnyNina Ребёнок в больнице

Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров поручил провести проверку и установить, каким образом малолетние дети были доведены до необходимости помещения их в стационар. Будут исследованы условия жизни и воспитания девочек, социальный статус семьи.

После проверки будет дана принципиальная оценка деятельности женщины, избивающей малолетних, а также территориальных органов системы профилактики, которые не позаботились вовремя о защите прав и законных интересов детей.

Ход проверки прокурор республики взял под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году широкий резонанс в республике вызвал факт избиения мачехой трехлетней девочки. Ребенок оказался в коме. По просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль направил в Чечню специалистов для оказания помощи.

Причиной неадекватных действий, по словам мачехи, стало то, что во время купания девочка случайно попала ей по лицу кружкой, сломав зуб. После этого ребенок с жестокостью был избит. За совершенные действия женщину на девять лет лишили свободы.

В 2009 году в Чечне произошел еще более жестокий случай. Девятимесячному пасынку мачеха нанесла множественные переломы, ушибы, ссадины и тяжелейшую черепно-мозговую травму. Доставленного в больницу ребенка спасти не удалось.