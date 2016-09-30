Москва, 30 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Решение «Внешэкономбанка» закрыть свои региональные представительства в России является разумной мерой, направленной на сокращение ненужных расходов — никак на экономическую ситуацию в регионах это не повлияет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил генеральный директор АО «Русско-Европейский инвестиционный консорциум» Павел Геннель.

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«Это неудивительно, с учетом весьма сложного положения банка, который в прошлом году едва не допустил дефолт по облигациям и готовился к санации, а месяц назад, несмотря на всю помощь государства, испытывал проблемы с ликвидностью. В такой ситуации банк проводит сокращение ненужных расходов, что вполне разумно», — заявил Геннель.

Что же касается представительств ВЭБа в регионах, то «странно было бы думать, что их присутствие или отсутствие как-то повлияет на экономическую ситуацию», уверен эксперт.

«Любые инвестпроекты можно обсудить и в Москве, как происходило и раньше, и где региональные чиновники все равно проводят значительную часть времени. В случае же острой необходимости сотрудники ВЭБа могут съездить в любой регион в командировку, что будет явно дешевле содержания там офиса банка», — пояснил он.

Отметим, что 28 сентября СМИ сообщили о том, что «Внешэкономбанк» решил закрыть свои региональные представительства и продлить мораторий на проведение благотворительной и спонсорской деятельности до конца этого года.

В последние годы Внешэкономбанк испытывает серьезные финансовые трудности. Ранее банк сделал ряд крупных инвестиций, которые, как выяснилось впоследствии, оказались бесперспективными. Первое направление заключалось во вложениях в украинские активы, расположенные преимущественно на Донбассе. Кредиты объемом около 8 млрд долларов были выданы «третьим сторонам» на покупку таких активов, как «Индустриальный союз Донбасса» или «Запорожсталь».

Второе направление заключалось в финансировании строительства к Олимпиаде, на которую объем выданных кредитов оценивается в 240 млрд рублей. Средства на финансирование своей деятельности, в том числе и на выдачу кредитов Олимпстрою, ВЭБ привлекал преимущественно у иностранных инвесторов и банков в валюте, что сильно подорвало его позиции после падения цен на нефть и ослабления рубля.

Наконец, из-за санкций банк лишился доступа к внешним заимствованиям. В настоящее время внешний долг Внешэкономбанка оценивается примерно в 20 млрд долларов.