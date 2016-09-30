Калуга, 30 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум.



Фото Леонтия Кима. Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов на форумеа «Сочи-2016»

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» сегодня, 30 сентября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил на сессии: «Последствия экономических ограничений: реализованный потенциал и перспективы обратного разворота».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на сессии обсуждались вопросы состояния отечественной экономики в условиях санкций.

Так, отмечалось, что обновление ключевых промышленных фондов и девальвация национальной валюты создали комфортные условия для динамики внутреннего производства. При этом необходимо выработать пути сохранения роста в данной сфере в случае смягчения или полной отмены санкционного режима.

Анатолий Артамонов рассказал участникам сессии об инициативах региональной политики по сохранению экономической конкурентоспособности. По словам калужского губернатора, в области продолжается работа с инвесторами. В этом году, как и в предыдущем, планируется привлечь инвестиции в объеме не менее ста миллиардов рублей. При этом он особо подчеркнул, что по-прежнему сохраняются преференции для компаний, открывающих новые предприятия и создающих дополнительные рабочие места.

По мнению Анатолия Артамонова, санкции сказались прежде всего на сокращении внутреннего потребления, однако у многих производителей появилась возможность выхода на зарубежные рынки. В первую очередь это касается фармацевтической отрасли, автомобильной и радиоэлектронной промышленности.

Говоря о дальнейшем развитии экспорта, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул необходимость повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также логистики. Яркий пример — создание в регионе мультимодального транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино», который стал частью проекта «Шелковый путь». «Наличие этого маршрута будет служить дополнительным стимулом для развития производств не только в Калужской области, но и в тех регионах, которые расположены по всему пути следования», — подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов.