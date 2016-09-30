Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка «Бюджетный пирог: как его разрезать лучше», проходившем в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи заявил, что время, пока можно было не проводить реформы, заканчивается.

allmedia.ru Герман Греф

По его словам, запас «неделания» реформ подходит к концу, иначе их придется проводить активно и в «шоковом режиме». «Еще тяжелее будет начать через год, и совсем в шоковом режиме придется делать через два года», — сказал Греф.

Глава Сбербанка напомнил об опасности исчерпания средств Резервного фонда и о том, что «многие субъекты РФ находятся за гранью допустимого долга от объема консолидирующих доходов».

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Выступавший в Сочи министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство подготовило проект поправок в бюджет РФ на 2016 год, согласно которым дефицит составит 3,5−3,7% ВВП, а траты из Резервного фонда не превысят запланированные ранее 2,1 триллиона рублей. Изначально ставилась цель обеспечить дефицит бюджета РФ по итогам 2016 года на уровне 3% ВВП. Последний прогноз Минфина по дефициту составлял 3,3% ВВП, ЦБ — 3,6% ВВП.

Читайте подробнее: Дефицит бюджета-2016 составит 3,5−3,7% ВВП — Силуанов

Что касается долга регионов, правительство РФ заложило в бюджет на 2017 год 200 млрд рублей бюджетных кредитов для низкообеспеченных регионов с высоким уровнем коммерческого долга. По словам зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, региональный долг оценивается в 2,3 трлн рублей, 41% из которых — это задолженность регионов перед федеральным бюджетом. В ходе инвентаризации расходных полномочий правительство РФ выявило 33 региона с высоким уровнем долга.

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Счётная палата: госдолг регионов России достиг 2,3 трлн рублей

Со своей стороны премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал беречь резервы бюджета, поскольку они могут понадобиться для «дополнительного маневра» в будущем. О каких маневрах идет речь, он не уточнил, однако сказал, что нынешние «непростые времена» требуют «нестандартных решений». При этом все социальные обязательства, которые государство приняло, будут исполняться. «Бюджет — главный инструмент социальной политики. Тратить деньги нужно максимально внимательно, рационально и финансировать проекты с отдачей для людей и экономики, искать способы оптимизации расходов».

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Медведев заявил, что речь идет о принципиальном улучшении экономической, управленческой и социальной среды — сделать доступной медицину, дать возможность гражданам страны открыть свой бизнес без затрат и быстро и купить качественное жилье в чистых и уютных населенных пунктах. «Это вроде бы глобальные, но вполне жизненные вещи, вполне конкретные вещи», — подчеркнул Медведев, добавив, что именно поэтому они и стали приоритетными проектами. Он добавил об еще одном приоритете — социальной стабильности.

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Как же нужно добиваться этих целей? «Не могу не согласиться с тем, что для нас важно не только достигнуть целевых показателей в образовании, здравоохранении и других сферах жизни людей, но нужно поменять и всю систему государственного управления. Если мы её не сможем приспособить под решение задач, мы не сможем добиться своих целей», — сказал Медведев. То есть, в случае невозможности приспособления госуправления под решение задач добиться экономических целей не получится.

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По его словам, российские власти рассчитывают на то, что «инвестиции будут продолжаться, частные инвесторы будут чувствовать себя защищёнными»: «Мы определились, куда мы идём? Да, ещё в начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то, что в Конституции написано, что мы являемся социальным государством».

Из этого «несмотря» следует, что Медведев убеждён в том, что являющееся азбучным для стран западной либеральной (рыночной) демократии начиная с 1920-х «социальное государство», то есть государство, возлагающее на себя значительные социальные обязательства, почему-то противоречит принципам рыночной экономики. В этом сегодня уверена только крайне маргинальная секта радикальных либералов — либертарианцев, отрицающих социальные обязательства государства и исповедующих социал-дарвинизм — философию выживания сильнейшего и отрицающего равенство прав и свобод всех граждан.

С другой стороны, можно предположить, о каких реформах говорит Греф. Может быть, речь идет о сокращении социальных расходов и окончательной коммерциализации социальной сферы, рассматриваемой сегодня в качестве панацеи от всех бед. Это и платная медицина и скорые на аутсорсинге, и платные школы и детские сады. То есть, окончательном скидывании с государства социалки — почему нет, если отброшена Конституция?

Не стоит забывать и о государственных расходах на оборону, которые первыми пойдут «под нож» — ведь с Западом надо мириться. О цене подобного замирения предпочитают не говорить, а это и Крым, и Донбасс, и российская экономика, и, в конце концов, глава государства, из которого западные СМИ творят сущего демона и диктатора. Все в соответствии с логикой либертарианцев — пусть выживет сильнейший. И это в данном случае не Россия.