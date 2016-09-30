Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Сокращение числа абортов улучшит демографическую ситуацию, но способ, которым удастся достичь такого снижения, должны найти специалисты сферы здравоохранения. Об этом сегодня. 30 сентября, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Международном инвестиционном форуме в Сочи.

Unsplash Беременная женщина

«Чем меньше абортов, тем демографическая ситуация лучше, безусловно. Никто не спорит, что аборты тема неприятная — и для женщины, и для общества и так далее. А вот как это делать — ОМС, не ОМС — я не могу сказать. У главы Минздрава надо уточить», — сказал Топилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее подписал петицию о запрете абортов в России. После этого официальный представитель РПЦ пояснил, что таким образом патриарх хотел привлечь внимание к проблеме. В целом же позиция церкви по этому вопросу остаётся неизменной: аборты должны быть выведены из системы ОМС. После подписания документа патриархом Кириллом в обществе развернулась дискуссия.

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Добавим, 30 сентября-1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Всего в программе 27 различных мероприятий. Основная тема форума — новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни. В форуме принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира.