Севастополь, 30 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Правительство Севастополя предусмотрело 50% снижение платы по взносам на капитальный ремонт жилья для региональной категории льготников — участникам обороны и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге 30 сентября заявила сотрудник департамента труда и соцзащиты Галина Денькова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя (фрагмент). 1942

«Особенностью Севастополя является то, что список льготных категорий расширен ветеранами — участниками обороны и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В городе проживают 58 участников обороны», — сказала Денькова. Региональные льготники, согласно постановлению местного правительства, имеют право на 50% снижение платы за услуги ЖКХ.

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Отмечено, что еще одной спецификой Севастополя является то, что пенсионеры, которые имеют только удостоверения украинского образца, но при этом не имеют право на удостоверения российского образца также смогут воспользоваться льготами по взносам на капитальный ремонт.

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Кроме того, правительство подготовило законопроект, которым в соответствии с федеральным законодательством, четыре дополнительные категории граждан получат снижение платы за капремонт жилых помещений. «Это одинокие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (50%), для достигших 80 лет — 100%. Еще две группы — проживающие в семьях, состоящих из пенсионеров», — добавила Денькова.

Также для категорий граждан, получающих льготы по оплате ЖКХ, автоматически получат снижение платы взносов, при условии, что они являются владельцами квартиры. В расчете учитывается минимальный тариф (6,16 рубля) и доли собственности, приходящегося на владельца жилья. Инвалидам первой и второй группы, семьям с детьми-инвалидами будет снижена сумма взноса, исходя из размера регионального стандарта от площади квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, плата за капремонт в Севастополе была перенесена с 1 июля на 1 сентября 2016 года. Добавим, что в течение 2015−16 годов ремонт жилого фонда производится за счет государственного бюджета. До конца года должны быть отремонтированы 370 многоквартирных домов. На капремонт жилого фонда Севастополь получит 851 млн рублей.