Москва, 30 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. «Пилотный проект» по продовольственной помощи может стартовать в 2018 году, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

StockSnap Тарелка супа

«Если будет получаться, будем стремиться к тому, чтобы, если это будет востребовано и поддержано, сделать «пилотный проект» в 2018 году», — сказал он, пишет «Российская газета».

Предполагается, что каждый месяц на счета нуждающихся будут перечисляться средства на приобретение свежих скоропортящихся продуктов питания отечественного производства. Обналичить средства с карты будет невозможно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2017 году правительство РФ вряд ли заложит в бюджет программу продовольственной помощи малоимущим.

В начале июля правительство внесло изменения в стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности положением о внутренней продовольственной помощи. Концепция развития такой помощи была утверждена два года назад. Она предполагала предоставление льготного питания, а также непосредственно денежных средств на покупку продуктов питания отдельным категориям граждан.