Ереван, 30 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В 2017 году Армения планирует потратить на оборону 209,7 млрд драмов ($439,7 млн), что на 1,7 млрд драмов (около $3,5 млн) больше, чем в 2016 году.

ИА REGNUM Военный парад в Ереване

Правительство Армении на заседании 29 сентября одобрило проект государственного бюджета Армении на 2017 год.

«Мы предусматриваем достаточно жесткий бюджет на 2017 год, о чем свидетельствуют представленные цифры. Планируется рост доходов на 70 млрд драмов и сокращение расходов на 100 млрд драмов. Все вопросы по сокращению расходов и повышению качества управления являются для нас очень актуальными», — сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Консолидированный бюджет Армении на 2017 год по части доходов составит 1,244 трлн драмов ($2,6 млрд без доходов от межбюджетных трансфертов), расходов — 1,394 трлн ($2,9 млрд без доходов от межбюджетных трансфертов), дефицит составит 150,1 млрд драмов ($300 млн).

Согласно проекту бюджета на 2017-й, военные расходы составляют 209,7 млрд драмов (около $439,7 млн), из которых, в частности, расходы на оборону составляют 202 млрд драмов ($423,5 млн), внешняя военная помощь — 164,6 млн драмов ($345 тыс).

Военный бюджет Армении на 2016 год составляет 208 млрд драмов ($436 млн), в том числе расходы на оборону — 200,3 млрд драмов ($420 млн), иностранная военная помощь — 169 млн драмов ($354,3 тыс).

В то же время министерство финансов Азербайджана 29 сентября опубликовало предварительный вариант государственного бюджета, согласно которому планируется урезать военный бюджет Азербайджана примерно на 27%.

Как сообщает razm.info, проект должен быть утвержден правительством Азербайджана, после чего он будет отправлен на обсуждение в парламент и на подпись президенту.

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Если в 2016 году на военные расходы Азербайджана было предусмотрено выделить 2 млрд 229 млн азербайджанских манатов (1,43 млрд долларов на момент принятия бюджета), то в новом проекте предусмотрено выделить 1 млрд 615 млн манатов (994 млн долларов), что меньше прошлогоднего бюджета на 613 млн манатов или 440 млн долларов.

Общие бюджетные расходы страны будут сокращены на 10%, а именно военные на 27,5%.

Если в бюджете нынешнего года, после второго пересчета в феврале 2016 г., один баррель нефти оценивался в 25 долларов, то в новом проекте бюджета цена нефти предусматривается в районе 40 долларов.

Следует отметить, что Баку декларирует в сумме военных расходов также траты на содержание спецслужб, внутренних войск полиции, пограничников и прочее, за счет чего настоящие расходы на армию оказываются существенно ниже декларируемых.