Петрозаводск, 30 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Директору карельского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры, при проверке было установлено, что Центром не проводится работа по обеспечению сохранности квартир воспитанников. Это приводит жилье в состояние, непригодное для проживания, — отсутствуют акты осмотра помещений, самостоятельных мер по осмотру жилья не принималось.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Прокуратура Кемского района Карелии в рамках прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа провела проверку исполнения требований закона в сфере защиты жилищных и иных имущественных прав воспитанников Центра. Установлено, что администрацией не принимались исчерпывающие меры, направленные на погашение либо уменьшение размера оплаты коммунальных услуг по сохраненным за воспитанниками жилым посещениям. Так, по двум закрепленным за детьми квартирам образован долг по различным видам услуг в общей сложности около 90 тысяч рублей и 224 тысячи рублей соответственно.

В нарушение положений Федеральных законов «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Об опеке и попечительстве» учреждением не велась работа по обращению в соответствующие обслуживающие организации. При этом, с учетом п. 86 постановления правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» часть задолженности (по оплате водоснабжения и водоотведения) могла быть не допущена в случае предоставления обслуживающей организации сведений о непроживании лиц в помещении.

Напомним, в отношении бывшего директора Центра открыто уголовное производство. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия») УК РФ.

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