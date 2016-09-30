ИА REGNUM публикует статью политического обозревателя Общественного телевидения Армении Айкарама Наапетяна (Ереван). Статья публикуется в авторской редакции и отражает его позицию.

15 лет назад - 2-го сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов народных депутатов с участием депутатов всех уровней приняли декларацию об окончательном выходе НКАО и Шаумяновского района из-под юрисдикции АзССР и приняли Декларацию о провозглашении "Нагорно-Карабахской Республики", сокращенно НКР.

Данным решением Карабахское движение вошло в новую фазу. Еще в 1918-ом году уже после образования на Кавказе независимой Грузии, Армении и Азербайджана войска мусаватистов предпринимали неоднократные попытки занятия территории НК. Исторические документы свидетельствуют, что в условиях недостачи вооружения и отсутствия регулярных войск, при определенной военно-технической поддержке властей Армении, Карабахским силам удалось отбить атаки мусаватистов. В течении двух лет Армянский национальный совет НК вел переговоры с властями Азербайджана, однако, как и в нынешнее время, переговоры к консенсусу так и не привели.

Бакинская газета "Борьба" от 21-го марта 1919 г. пишет о приезде в Баку из Карабаха делегации армянского национального совета и проведении переговоров, которые к положительным результатам не привели.

3-го июня член военного совета XI Красной Армии Сергей Киров телеграфирует Ленину, что армянские области Карабах и Зангезур не признают Азербайджанского правительства. В июне 20-го года Нарком ИД РСФСР Чичерин пишет, что Азербайджан претендует на исконно армянские территории, которые находятся в руках армянской республики. Уже после советизации азербайджанский политический деятель Асад Караев пишет: "Глубоко ошибочна была наша старая политика - то есть занятие Карабаха и Зангезура войсками. Мы знаем, что наши войска разбиты и отступили".

Как известно, на данном этапе Карабахский вопрос был решен на Сессии Кавбюро 4-го июля - по наставлению руководителя Ревкома Азербайджана Кавбюро РКП(б) возвращается к вопросу о НК и голосованием постановляет: "Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Армянской ССР".

Протокол вечернего заседания от 04.07.1921 гласит:

"Присутствовали член ЦК РКП Сталин, члены Кавбюро т-щи Орджоникидзе, Махарадзе, Нариманов, Мясников, Киров, Назаретян, Орахелашвили и Фигатнер. Секретарь Кавбюро комсомола Брейтман, члены ЦК Грузии Цинадзе, Мдивани и Сванидзе. Постановлено: "Нагорный Карабах включить в состав ССР Армении, плебисцит провести только в Нагорном Карабахе. "За" голосуют Орджоникидзе, Мясников, Фигатнер и Киров".

Однако, на следующий день по требованию Нариманова Кавбюро снова возвращается к данной теме и без голосования постановляет: "Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящем в состав автономной области".

Сложно разобраться, почему НК, исходя из гипотетической дружбы между армянами и мусульманами (этноним "азербайджанец" в те годы не фигурировал, и вплоть до 30-ых годов в официальных документах говориться о "мусульманах", "тюрках" или "кавказских татарах") НК нужно было включать именно в состав АзССР, но никак ни Арм. ССР(?). Также из документа явствует, что вопрос был решен в пользу Азербайджана исходя не из факта этнического населения НК или волеизъявления его народа, а ввиду туманных предлогов, касающихся экономики и мира между мусульманами и армянами. Учитывая тот факт, что карабахский вопрос и в советское время продолжал обсуждаться между руководителями АрмССР, АзССР и Московского центра, а начиная с 1988-го года на новой волне карабахского движения вылился в откровенную войну, можно заключить, что эксперимент включения НК в состав АзССР, который должен был послужить делу установления мира, - в реальности не выдержал испытания временем и привел к кардинально противоположному результату.

Как бы там ни было, Азербайджану был передан НК с условием организации там автономии (следует понимать армянской автономии, ибо иного смысла автономизации края попросту не существовало), однако 7 июля 1923-го года в декрете ЦИК Азербайджана об "Образовании Нагорно-Карабахской автономной области" говорится об образовании автономии на армянской территории Нагорного Карабаха". Таким образом, даже вышеуказанное решение Кавбюро переделывается под "азербайджанский лад", ибо Карабах был передан Азербайджану целиком, с условием образования автономии на всей ее территории, однако руководство АзССР самовольно раздробило НК на "армянские" и "неармянские" кусочки - с целю дать армянам автономию на как можно минимальной территории, географически отрезав от АрмССР. Таким образом, образование НКАО имеет меньшую площадь, чем сама физическая территория Нагорного Карабахского края, включенное в состав АзССР, согласно Сталинскому произволу.

Также примечательно, что в вышеуказанном декрете руководство Азербайджана территорию НКАО посчитало "армянской". Подход нынешних властей Азербайджана, которые называют армянское коренное население НК всего лишь "армянской общиной", идет в явный разрез с этим фактом, ибо не могут армяне на армянской же территории быть всего-навсего "общиной".

"Разве можно говорить: британская община Лондона, азербайджанская община Баку, русская община Москвы?", - задается по этому поводу вопросом российский дипломат, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ , эксперт по Карабахскому вопросу Владимир Казимиров .

Если процесс инкорпорирования НК в состав АзССР проходил в условиях, мягко говоря, игнорирования исторических реалий и волеизъявления армян, составляющих к тому времени 95% населения Карабаха, то вопрос выхода НК из-под азербайджанской юрисдикции имеет легитимный фундамент, заслуживающий определенного анализа.

С конца 80-ых годов и в 90-ом году в ряде союзных республик СССР начались движения, направленные на выход союзной республики из состава СССР. Отторжение Прибалтики и движения независимости в Закавказских республиках стали своего рода катализаторами в деле окончательного краха Советской державы.

В 1990-ом году в парламенте СССР принимается закон о "Порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР". 3-я статья закона гласит: "В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно правовом статусе".

7-ая статья закона продолжает:

"Верховный Совет союзной республики, имеющей в составе автономные республики, автономные образования или места компактного проживания национальных групп, представляет в Верховный Совет СССР итоги референдума по каждой автономной республике, по каждому автономному образованию или месту компактного проживания национальных групп с выводами и предложениями соответствующих органов государственной власти".

30-ого августа ВС АзССР принимает декларацию о восстановлении государственной независимости. Принимается также решение о начале подготовки проекта акта о "О восстановлении независимости".

Основываясь на вышеуказанном законе, который наделял автономные образования правом самостоятельно решать вопросы своего государственно-правового статуса в случае выхода союзной республики из СССР, 2-го сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов народных депутатов с участием депутатов всех уровней приняли декларацию о выходе НКАО и Шаумяновского района из-под юрисдикции АзССР и приняли декларацию о провозглашении "Нагорно-Карабахской Республики", сокращенно НКР.

Через полтора месяца, 18-го октября, парламент Азербайджана принимает Конституционный Акт Независимости. Вторая статья первого раздела Акта гласит: "Азербайджанская республика является преемницей существовавшей с 28-го мая 1918 г. по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Республики".

Как уже показано, Нагорный Карабах, который был обширнее территории как НКАО, так и НКР, (а также и Нахичевань) не входил в состав независимого Азербайджана в период 1918-1920 гг. Отказываясь быть правопреемницей АзССР, нынешний Азербайджан, по сути, декларировал отказ от включенных в нее в советское время территорий. Этот факт дополнил и еще более усилил правовой базис для дальнейшей работы руководства Карабаха в направлении достижения своей независимости и суверенитета, или, при желании, воссоединения с Арменией. Руководство НК на данном этапе действовало исключительно по букве закона, советской юрисдикции, на мощном фундаменте исторических реалий и исторической справедливости. 23-го ноября в Баку издается указ об упразднении НКАО. Тем самым нарушается закон об НКАО, по которому запрещалось менять границы Карабаха без согласия на то властей Степанакерта. Этот очередной произвол уже не имел юридической силы и по той причине, что НКАО уже просто не существовало, и Степанакерт проводил целенаправленную правовую и политическую работу для повышения статуса автономии до статуса независимости, в полной гармонии с действующими законами еще существовавшего СССР. В присутствии 23-х наблюдателей, которые посетили более 30-ти избирательных участков в г. Степанакерте и в Мардакертском, Аскеранском, Мартунинском, Шаумяновском, Гадрутском районах, а также корреспондентов иностранных СМИ (" AFP ", "Котидьен де Пари", Испанское Информационное Агентство, фотоагентства Великобритании, Болгарское ТВ, Российское Телевидение РТР, "Радио России", "Эхо Москвы", газеты "Известия", "Мегаполис Экспресс", "Московские Новости", "Столица" и т.д.) прошло это исторические голосование, призванное исправить историческую несправедливость. В референдуме приняло участие 108 тысяч 736 человек или 82,2% избирателей, имеющих право голоса, из которых 106 тысяч 615 человек или 98,89% проголосовали "за" независимость. "Против" - 24 человека или 0,02%. 95 бюллетеней посчитали недействительными.

Народный депутат СССР и РСФСР Юрий Афанасьев, Народный депутат СССР Владимир Смирнов , Галина Синявская (Движение против насилия - Москва), Геннадий Шалыгин (народный депутат Моссовета), Вячеслав Титов (народный депутат Моссовета), Галина Куликова (Международный Конгресс по правам человека СБСЕ, Общество русской культуры "Ода"), Инесса Буркова (Комитет Российской Интеллигенции "Карабах" - КРИК), Николай Кичмар (Международный Конгресс по правам человека СБСЕ, депутат Народного Руха Украины от Севастополя) и др. подписали акт о результатах референдума, в котором говорилось: "Население НКР подавляющим большинством высказалось за независимость Нагорно-Карабахской Республики".

Результаты выборов официально провозгласили 12-го декабря 1991-го года. Референдум в НКР бойкотировали местные азербайджанцы, которых к этому принудили власти Баку. Декабрьский референдум местные азербайджанцы бойкотировали, пишет американское издание. Владимир Казимиров в интервью Общественному телевидению Армении заявляет, что неучастие азербайджанцев в голосовании было продиктовано из Баку. Однако, даже если бы все азербайджанское население Области принимало бы участие и проголосовало бы "против", то это просто физически не могло повлиять на результаты референдума, ибо они к тому времени не превышали ¼ части всего населения НКР.

Можно признать, что если бы удалось советским вождям Азербайджана переломить карабахских армян таким образом, чтобы к моменту референдума они не составляли большинства населения Карабаха, то картина с референдумом была бы иная. Но демократический референдум стал одним из ключевых факторов в процессе цивилизованного отхода Карабаха от Азербайджана.

Беловежские соглашения о роспуске СССР датируются 11-ым декабря. Парламент РФ денонсирует договор об образовании СССР от 1922-го года днем позже - 12-го декабря. Таким образом, арцахские армяне поразительно аккуратно уложились в нужные сроки. К моменту развала СССР правовой процесс образования НКР был полностью закончен. При этом Азербайджан провел референдум о независимости только 15-го декабря, когда Советский Союз уже фактически не существовал. Когда на политической карте мира возникло государственное образование Азербайджанская Республика, Нагорного Карабаха там попросту уже не было.

В последние годы на основе Права нации на самоопределение образовались новые государственные формирования: Эритрея, Восточный Тимор, Черногорье. Данный принцип все чаще обсуждается в контексте Карабахской проблематики. Заместитель ИД России Вячеслав Трубников в интервью российским и азербайджанским СМИ на вопрос относительно возможности урегулирования конфликта и принципа территориальной целостности отмечает: "Вот Восточный Тимор - воевал, воевал за свою независимость, и все-таки стал независимым. Это один пример. И эта независимость признана международным сообществом, между прочим. Поэтому, сегодняшний век, век 21, век глобализации и нового взгляда на многие проблемы, которые 100 лет тому назад казались незыблемыми, а теперь поставили под сомнение тот подход, который был верен 100 лет тому назад. Поэтому и я думаю, что на проблему в Нагорном Карабахе необходимо посмотреть с каких то новых позиций, не замыкаясь на том, к чему мы давным-давно привыкли".

Другой заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин отмечает, что недопустимо применение принципа права наций на самоопределение в одном случае, делая исключения для других конфликтов. Американские сопредседатели Рудольф Перина и Метью Брайза также говорили о специфике карабахского конфликта и невозможности игнорирования принципа права нации на самоопределение.

В армянских кругах существует диспут: нужно ли рассматривать Карабахский конфликт в рамках данного принципа, или указать на абсолютно легитимный процесс выхода НКАО из состава АзССР на основе советского законодательства того времени и референдума - учитывая и исторические противоречия в момент включения Карабаха в состав Азербайджана.

Еще есть и третий - альтернативный подход, что данные исторически-правовые процессы усиливают и дополняют легитимные основы выхода НК из состава Советского Азербайджана и должны преподноситься армянской стороной в совокупности единого контекста.

Айкарам Наапетян