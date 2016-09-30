Вашингтон, 30 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Космический аппарат Rosetta, который долгое время находился на орбите кометы Чурюмова-Герасименко, завершил миссию по исследованию этого космического объекта. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

DLR Аппарат Rosetta

«Аппарат, который сначала 10 лет летел к комете Чурюмова — Герасименко, а потом 2 года вращался на ее орбите, был спущен на поверхность кометы в 720 млн км от Земли, — говорится в сообщении. — После этого сигнал от него был потерян».

Столкновение Rosetta с поверхностью небесного тела было запланировано специалистами, так как сама комета приближается к границе Солнечной системы. Там батареи космического аппарата уже не смогут заряжаться от солнечной энергии.

Отмечается, что благодаря космическому аппарату ученым удалось собрать большой массив данных о составе газовой оболочки кометы, ее морфологии, геологии и внутреннем строении.