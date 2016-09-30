Москва, 30 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Комментируя высказывание бывшего министра финансов (май 2000 г. — сентябрь 2011 г.) России, главы совета фонда Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что сроки реализации майских указов президента России Владимира Путина в части повышения зарплат бюджетникам стоит перенести, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу отодвигания сроков реализации указов никаких решений не принималось. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 30 сентября.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никаких решений пока на этот счёт не принималось, и какого-либо иного видения на счёт майских указов президент Путин не высказывал», — ответил Песков.

По словам Пескова, не все эксперты и члены российского правительства придерживаются одинакового видения в отношении повышения зарплат бюджетникам.

«В основном они сводятся к тому, что необходимо сроки сдвигать вправо», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что различная ситуация в российских регионах делает долговую нагрузку и инвестиционную привлекательность неравномерной. Это же справедливо в отношении сырьевой базы.

«Все регионы находятся в разном положении. Это особенность Российской Федерации, — сказал он. — Действительно, в некоторых регионах сложнее справляться с выполнением майских указов, это известно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кудрин на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» заявил: «Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этого указа, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства». По его словам, если у бюджетников зарплаты будут расти, «то в реальном секторе возникнут перекосы».