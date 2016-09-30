Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 30 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. На Ямале в Новом Уренгое 29 сентября задержали журналистов Алексея Крыжановского и Жанну Белик, которые приехали снимать репортаж о протесте жителей замерзающего дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

О факте задержания сообщает портал «NUR.today». Полиция якобы обвиняет журналистов в проведении несогласованного митинга.

«Задержали. Отпустили. Завтра суд», — пишут журналисты в соцсетях.

Суть конфликта с правоохранителями они поясняют еще одной попыткой голодовки в Новом Уренгое. О первой ИА REGNUM сообщало в июле. Тогда в Новом Уренгое несколько горожан были задержаны полицией после восьмидневной голодовки у здания горадминистрации. На акцию протеста решились люди, которые годами безрезультатно оспаривали в судах свое право на жилье.

Уренгойцы разбили две палатки у главного здания города. А 19 июля за несогласованное публичное мероприятие были задержаны протестующие бывший сотрудник МЧС Юрий Буларга, Дмитрий Олейник, корреспондент газеты «Рабочая Демократия» Тарас Кисилев. Об этом сообщил СМИ член Революционной рабочей партии Александр Зимбовский. Протестующие требовали переселения из аварийного деревянного жилья.

Чиновники поясняли: принять участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья могут только люди, проживающие в деревянных домах на законных основаниях, подтверждённых либо ордером, выданным органом местного самоуправления, либо решением суда, либо правоустанавливающими документами о собственности жилья. Граждане, которые не подтвердят законность проживания в «деревяшке», предназначенной под снос, капитальное жилье получить не смогут. Квартирный вопрос, согласно российскому законодательству, им предстоит решать самостоятельно.

По мере реализации программы переселения образовалась группа новоуренгойцев, которые проживали в жилых помещениях, предоставленных организациями. Данное жилье не относится ни к их личной собственности, ни к муниципальному, а является ведомственным. В судах данные граждане проигрывают дела и с вердиктами они не согласны. После сноса домов они фактически остаются на улице, и с октября 2015 года постоянно выходят на митинги и пикеты с требованием узаконить их квартиры в аварийном и ветхом жилье.

Утром 29 сентября журналисты пришли в отключенную от отопления аварийную «деревяшку» на Звездной, 57. Дом был признан аварийным в 2012 году. В здании живут люди, которым не предоставили жилье и им некуда съехать. Один из жителей дома, Мусса Мамедов, объявил голодовку. Повесил плакат, где сообщил, что в доме мерзнут дети и люди пошли на крайние меры. Происходящее пытались снимать журналисты Алексей Крыжановский и Жанна Белик.

«Мы приехали по просьбе гражданина, у которого отключили тепло-, водоснабжение. Он пожаловался, что в доме отрезали трубы, поставили заглушки, и у него малолетние дети мерзнут. Только мы приехали, — он даже не успел нам ничего рассказать, — как появились полицейские. У нас с собой не было пресс-карты, и нас полицейские тоже побросали в «бобики» и увезли для «выяснения обстоятельств». А уже в полиции составили протокол об административном правонарушении, инкриминируют нам организацию несанкционированного шествия, митинга, демонстрации», — цитирует Крыжановского «Росбалт».

Вместе с журналистами задержали протестующих Муссу и Ибрагима Мамедовых. В городском отделении полиции у всех задержанных взяли объяснения и отпустили.

Отметим, что и.о. старшего инспектора направления по связям со средствами массовой информации ОМВД России по городу Новый Уренгой старшина полиции Марина Сафиханова наотрез отказалась комментировать ситуацию. А начальник ОИиОС УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу — майор внутренней службы Ирина Пимкина сообщила, что на вопросы о факте задержания и законности действий полицейских ответит лишь на основании официального запроса.