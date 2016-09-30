Москва, 30 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин надеется, что отмены пенсий работающим пенсионерам в РФ не произойдет. Об этом он заявил сегодня, 30 сентября, на Международном инвестиционном форуме в Сочи

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«В правительстве РФ обсуждалось предложение ограничить выплату пенсий для пенсионеров с доходами выше 1 миллиона рублей, но и такой темы сейчас нет», — сказал Топилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложил варианты экономии на работающих пенсионерах. Среди инициатив ведомства — не платить пенсии пенсионерам, ежегодный доход которых превышает 500 тыс. или 1 млн рублей, а также лишить фиксированной выплаты в 4 559 рублей тех, чей доход составляет больше 2,5 прожиточного минимума (то есть чуть более 22 тыс. рублей).

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Напомним, 30 сентября — 1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Всего в программе 27 различных мероприятий. Основная тема форума — новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни. В форуме принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира.

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