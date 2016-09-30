Москва, 30 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Разъяснения официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби не оправдывают его заявления о терактах в российских городах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова представителя Госдепартамента о том, что его заявление не предполагало угроз в отношении России.

Джон Кирби

«Разъяснения официального представителя госдепартамента США ничего не меняют — к тому же они весьма путанны. Ранее он уже сказал все, что хотел, и наша реакция на его угрозы была еще не самой жесткой», — заявил Клинцевич.

Если Джон Кирби считает, что его неправильно поняли, то это исключительно его проблемы, полагает сенатор. «Нужно выражать свои мысли яснее, а если не получается, то менять профессию. В конце концов, он представляет не себя, а госдепартамент США», — подчеркнул Клинцевич.

Читайте также: Минобороны РФ ответило на угрозы со стороны Госдепа США

Напомним, 29 сентября официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что продолжающийся конфликт в Сирии может привести к новым потерям военнослужащих и самолетов России в ходе кампании. «Это приведет к тому, что экстремистские группы будут расширять свои операции и несомненно будут наносить удары по российским интересам за рубежом и, возможно, даже по российским городам», — говорил Кирби.

Читайте также: МИД РФ обвинил США в руководстве к действию для радикалов в Сирии

В ответ на это заявление представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова о терактах в России похожи на призывы к действию, и предположила, что теракты будут совершать поддерживаемые американцами представители «умеренной оппозиции».

Позже представитель госдепартамента США Джон Кирби отверг обвинения, что на предыдущем брифинге в госдепартаменте он угрожал тем, что из-за несговорчивости Москвы на переговорах по Сирии российские города ждут теракты. «Нет, это были факты, и это не новые факты, это факты, о которых мы говорили раньше. Вопрос был, какие последствия для России… И я лишь ответил, что и говорил раньше (госсекретарь Джон) Керри. Больше войны и больше крови», — заявил он на брифинге.