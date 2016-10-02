Вена, 2 октября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Пока соглашение ОПЕК о заморозке уровня добычи нефти неконкретно. Однако даже если на встрече в Вене будет объявлено окончательное решение картеля, то нет гарантий того, что члены ОПЕК сдержат свои обещания, так как практически всегда картель взятые на себя обязанности не выполнял. Об этом заявил сегодня, 2 октября, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

drpepperscott230 Добыча нефти

Соглашение не содержит особой конкретики. По сути, члены ОПЕК квоту не устанавливали с 2009 года, и она по факту должна оказаться меньше, чем производство картеля в августе. Насколько будет меньше, это еще плавающая комбинация. Вполне возможно, что это может быть в среднем около 700 тыс. баррелей, отметил эксперт.

«Важный вопрос — как эта квота будет распределяться между участниками картеля. Очевидно, что большую часть на себя, наверное, возьмет Саудовская Аравия, потому что она психологически и практически к этому готова», — объяснил Пикин.

Второй важный вопрос касается позиции Ирана, которая определится только к ноябрю. То есть, с этим станет ясно к концу ноября, когда будет проходить основное заседание ОПЕК. Наконец, третий, самый важный вопрос: будет ли потом по факту выполнение этих обязательств, потому что в последние годы очень часто или практически всегда страны ОПЕК свои обязательства не исполняли.

«Либо одна Саудовская Аравия делает что-то, никто ничего не делал, и она продолжает наращивать добычу, как это было, например, лет 20 назад, либо вообще никто ничего не делает. То есть заявляет, но по факту не делает.

Поэтому рынок пока не готов к тому, что все это настолько красиво и полезно, поэтому мы и не видим цену выше $50 за баррель. Там цена приблизилась, но даже не перевалила за $50 за баррель», — обратил внимание аналитик, добавив, что пока нет реальной картины происходящего, спекуляция, скорее всего, не будет устойчивой.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в среду, 28 сентября, в Алжире состоялась неформальная встреча членов ОПЕК. ОПЕК пришел к соглашению: с ноября члены картеля заморозят добычу на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Над квотами и другими подробностями сделки стороны будут работать в октябре-ноябре текущего года, после чего должны будут выработать окончательное решение. Первые результаты соглашения таковы: 28 сентября цена нефти смеси Brent подскочила на 5%, до $48,74 за баррель.

Что касается позиции России, то еще до начала неформальной встречи в Алжире министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва к диалогу насчет нефти готова, но сначала нужно, чтобы был консенсус внутри самой Организации стран-экспортеров нефти. Делегация ОАЭ тоже отмечала, что судьба сделки зависит от того, смогут ли члены ОПЕК договориться с Ираном. 30 сентября же Новак сообщил, что когда в октябре-ноябре члены картеля выработают окончательное решение, то Россия озвучит свои предложения по сокращению добычи нефти.