Челябинск, 30 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Челябинской области мнения в отношении отсрочки выполнения майских указов президента разделились. Директор челябинского филиала РАНХиГС, доктор политических наук Сергей Зырянов уверен, что необходимо отложить, руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий считает, что необходимо исполнять.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр финансов России, а ныне глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил: «Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас с учетом того, что у нас экономика падала и рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов».

Руководитель президентской академии РАНХиГС Сергей Зырянов считает заявление Кудрина логичным и обоснованным.

«Подобное предложение кто-то должен был сформулировать. Потому что бюджет второй, даже третий год подряд секвестируется, стали экономить, и понятно, что эта экономия будет в той или иной степени касаться и социальной поддержки по тем позициям, по которым говорил президент в мае 2012 года. Это рост заработной платы, других позиций. В условиях кризиса, дефицитного бюджета, естественно и логично ожидать того, что будет формулироваться предложение о распределении на более длительный срок выполнения тех показателей, которые заложены в президентских указах. Как отнесется к этому предложению президент — надо подождать. Ранее он был очень строг с точки зрения требования выполнять указы неукоснительно. Как сейчас он отнесется? Возможно, ему предложат какое-то убедительное обоснование и он может согласиться с ним. Но раньше он с подобными предложениями не соглашался», — Сергей Зырянов.

Альтернативное мнение высказал представитель Общероссийского народного фронта.

«Мы руководствуемся в рамках исполнения майских указов президента словами лидера ОНФ Владимира Путина. Как он всегда заявлял, майские указы должны исполняться без ссылок на сложности. Это всегда было так. Потому что часто в регионах поднимают вопрос: майскими указами предусмотрено, но нет денег. Соответственно, частенько чиновники выступают как-то заморозить, отсрочить исполнение. Но мы руководствуемся словами президента. Пока они не отменены. Майские указы, в принципе, являются неким вектором и драйвером, и нужно в любом случае к чему-то стремиться. Так бывает — что что-то получается, а что-то нет. Но если этих ключевых ориентиров не будет, наверное, чиновники найдут одну большую глобальную отговорку «денег нет», — сказал руководитель исполкома челябинского ОНФ Денис Рыжий.

Мнения экспертов разные, однако оба они сходятся на том, что все будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Куда он решит направить социально-экономическую политику, в том направлении она и должна будет реализовываться в регионах.