Пермь, 30 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Перми окончил рассмотрение уголовного дела в отношении председателя потребительского общества «ОберегЪ» Александра Мохова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда. Мохов признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн. рублей.

bloomsberries Решение суда

В пресс-службе краевой прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в 2003 году осужденный создал кредитный кооператив граждан «ОберегЪ», в дальнейшем преобразованный в потребительское общество, с целью привлечения денежных средств под высокие проценты — до 20% годовых.

Будучи фактическим руководителем «Оберега», занимая должность председателя правления, а после реорганизации — председателя совета, используя свое служебное положение, он создал схему по систематическому хищению денежных средств путем заключения договоров займов с подконтрольными ему юридическими лицами. Данные аффилированные организации в действительности предпринимательскую деятельность не вели, и возглавлялись номинальными директорами, необходимыми осужденному для осуществления движения денежных средств по расчетным счетам.

Первоначально мошенник выплачивал вкладчикам общества проценты по вкладам, а в дальнейшем перестал, мотивируя свои действия тяжелым финансовым положением организации и неблагополучной экономической ситуацией в стране.

Между тем, за период с 1 июля 2006 года по 31 декабря 2008 года Мохов присвоил более 60 млн рублей, принадлежащих более 2,4 тыс. вкладчикам КПО «ОберегЪ», основную массу которых составляли пенсионеры.

Состоявшийся суд признал за обманутыми вкладчиками право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Отметим, что судебный процесс начался 7 июня 2015 года. Объем уголовного дела составил 354 тома.

Читайте также: В Прикамье 8 тысяч вкладчиков пострадали от финансовых пирамид

Подчеркнем, что на начало 2016 года, по данным главного управления МВД по Пермскому краю, количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид в Прикамье превышало 8 тысяч человек. Из них 2,4 тысячи были вкладчиками кредитно-потребительского кооператива «Оберегъ» в Перми.

Общий объем причиненного ущерба вкладчикам всех сомнительных кредитно-финансовых организаций, построенных по принципу пирамид, по данным полицейских Прикамья, составляет более 1,5 млрд рублей.

Читайте также: В Прикамье осудили создателя финансовой пирамиды

А также: Финансовая пирамида в Прикамье: дело на 194 млн рублей