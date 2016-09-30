Иркутск, 30 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Неудовлетворительной назвал работу представителей региональных и муниципальных властей Иркутской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

skeeze Лесной пожар

Сергей Диденко прибыл в Приангарье 25 сентября и фактически взял управление оперативной ситуацией с лесными пожарами в свои руки. Он отметил запоздалые и неэффективные действия Братского и Падунского лесничеств, а также администраций Братского и Усть-Кутского районов, местных КЧС. По его словам, отсутствовало немедленное реагирование местных властей на возникновение лесных пожаров, не был своевременно ограничен доступ в леса, введен запрет на работы с открытым огнем и т.д. Для оперативной ликвидации пожаров не привлекались необходимые силы и техника.

«Количество задействованных сил и средств не превышало 10 процентов от предусмотренных планами тушения пожаров. Чрезвычайную ситуацию откровенно проспали», — подытожил генерал Диденко.

Ситуация обострилась до того, что дым от лесных пожаров буквально накрыл значительную территорию области и соседних регионов. Люди, задыхаясь от едкого дыма, начали жаловаться в МЧС России, аппарат полпредства, писать непосредственно президенту Российской Федерации. Критике подверглась также работа министерства лесного комплекса Иркутской области, руководитель которого признал объективность претензий и замечаний представителей МЧС России.

Сергей Диденко обратился к подпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с предложением дать органам прокурорского надзора поручение проверить эффективность принятых мер по предупреждению и ликвидации ЧС представителями названных властных структур и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября на территории Сибири действовало 49 очагов лесных пожаров на общей площади более 2,1 тыс. гектаров. Из них крупных пожаров пять, четыре было зарегистрировано в Иркутской области на площади 710 гектаров. В настоящее время в Иркутской области действует режим ЧС.