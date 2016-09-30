Москва, 30 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Эффект от словесных интервенций достаточно краткосрочный — когда речь идет о результатах встречи ОПЕК, необходимо четко разделять так называемые «словесные интервенции» и официальные письменные договоренности. Без дополнительной подпитки извне нефть рискует опять оказаться во «флете», тот есть горизонтальном коридоре цен: для этого достаточно, чтобы цена опустилась ниже 47,5 долларов за баррель, считает директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

«Никаких документов ОПЕК пока подписано не было, но заявления о готовности снизить добычу были с позитивом восприняты рынком. Цена на нефть закрепилась выше 48 долларов за баррель, чему способствовали закрытия коротких позиций, которые были открыты в ожидании результатов встречи», — отметил он.

Шансы после небольшой коррекции увидеть котировку нефти выше 50 долларов, хоть и на непродолжительное время, безусловно, есть, предполагает эксперт. «Рубль воспринял новости по нефти, как и ожидалось, с позитивом. Дальнейшие события будут зависеть от того, сможет ли USD/RUR пробить сильный уровень поддержки 62,75. Если ей это удастся, то котировка пары будет находиться на самых нижних значениях с ноября 2015 года», — пояснил Диргин.

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Накануне представители стран ОПЕК подписали соглашение о сокращении добычи нефти.