Нижний Новгород, 30 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), 30 сентября в ходе заседания суда выслушали обвинительное заключение прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Рухнувший дом на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

Белова и Рожкову просят признать виновными в том, что по их вине более 100 жителей дома по ул. Самочкина, 32 в Нижнем Новгороде остались без крыши над головой. В то время Рожкова уже занимала пост главы района, а Белов работал в должности ее первого заместителя.

По мнению обвинения, именно по вине Белова и Рожковой жилом дом, в котором располагалось общежитие, длительное время не признавался аварийным. Чиновники отказывались выполнить требования межведомственной комиссии Ленинского района, заявлявшей о том, что дом необходимо признать аварийным.

В итоге часть дома рухнула и жители остались без квартир.

Перед оглашением обвинительного заключения суд заявил о результатах рассмотрения ходатайства о возвращении дела в прокуратуру, поданное защитой Белова и Рожковой.

Ходатайство было подано еще 9 сентября, в связи с чем заседание суда было перенесено. Защита пыталась сыграть на том, что Белов и Рожкова не исполнили требования регламента межведомственной комиссии Ленинского района, введенного в действие в 2009 году. Адвокат напомнил, что в 2016 году этот регламент был отменен и признан недействующим с момента издания.

В свою очередь обвинение заявило, что на момент происшествия документ имел законную силу, а значит, чиновники были обязаны исполнить его требования. Суд согласился с мнением обвинения и отказал защите в удовлетворении ходатайства, начав рассмотрение дела по существу.

После оглашения обвинительного заключения судебное заседание было отложено до 28 октября 2016 года по ходатайству государственного обвинителя в связи с его занятостью в другом судебном процессе.

Уголовное дело по обвинению чиновников в данном преступлении включает в себя 32 тома. Свидетелями и потерпевшими по делу проходят порядка 300 человек. В связи с этим рассмотрение дела может растянуться на несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года в Нижнем Новгороде произошло частичное обрушение стены общежития, расположенного на ул. Самочкина, 32. По счастливой случайности никто из жителей дома не пострадал.

Другого жилья жителям рухнувшего дома на сегодня так и не предоставлено. Жителям предлагается денежная компенсация, но они считают ее размер сильно заниженным. Они уверены, что на ту сумму, которую им предлагают, купить жилье, пригодное для проживания, невозможно.

Чиновники предлагают всем недовольным обращаться в суд.

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В соответствии с УК ФР, санкции по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») предусматривают достаточно гуманное наказание для виновных — штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Однако, само наличие судимости у Белова (если суд примет такое решение) может помешать ему дальше работать на посту главы городской администрации, который он занимает с осени 2015 года.