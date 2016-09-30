На месте уничтожения химоружия под Брянском будут делать лекарства
Брянск, 30 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Брянской области на месте объекта по уничтожению химоружия «Почеп» хотят построить завод по производству лекарств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента экономического развития, соответствующий проект представил в министерстве промышленности и торговли РФ «Московский эндокринный завод».
Согласно проекту, на месте уничтожения химоружия должен появиться завод по производству анальгетиков центрального действия.
«Проектом предполагается создание современного отечественного предприятия по производству промышленной продукции — активных фармацевтических субстанций из сырья растительного, животного происхождения, а также получаемых путем химического синтеза», — говорится в сообщении пресс-службы.
В конечном счете, производство должно обеспечить выпуск лекарств из российского сырья и избавить от проблем с импортными лекарствами.
ИА REGNUM напоминает, что в Почепе находился самый большой арсенал химического оружия в России. Последнюю авиационную бомбу здесь уничтожили в сентябре 2016 года. Всего с 2010 года там было нейтрализовано более 67 тысяч химических авиаприпасов, которые содержали почти 7,5 тонны отравляющих веществ.