Брянск, 30 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Брянской области на месте объекта по уничтожению химоружия «Почеп» хотят построить завод по производству лекарств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента экономического развития, соответствующий проект представил в министерстве промышленности и торговли РФ «Московский эндокринный завод».

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Согласно проекту, на месте уничтожения химоружия должен появиться завод по производству анальгетиков центрального действия.

«Проектом предполагается создание современного отечественного предприятия по производству промышленной продукции — активных фармацевтических субстанций из сырья растительного, животного происхождения, а также получаемых путем химического синтеза», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конечном счете, производство должно обеспечить выпуск лекарств из российского сырья и избавить от проблем с импортными лекарствами.

ИА REGNUM напоминает, что в Почепе находился самый большой арсенал химического оружия в России. Последнюю авиационную бомбу здесь уничтожили в сентябре 2016 года. Всего с 2010 года там было нейтрализовано более 67 тысяч химических авиаприпасов, которые содержали почти 7,5 тонны отравляющих веществ.