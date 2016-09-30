Новосибирск, 30 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. «Налоговые льготы и субсидии не являются ключевым фактором для принятия решения о приходе инвестора в регион», — заявил ИА REGNUM проректор по стратегическому развитию и внешним связям Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов. Гораздо большее значение, по его мнению, играет географическое положение, близость к ресурсам, внутренний спрос, инфраструктура (промышленные площадки, сети, дороги, склады и т.д.), кадровый потенциал, а также «благоприятный инвестиционный климат», то есть клиентоориентированный подход всех органов государственной и муниципальной власти и иных лиц, принимающих решения, к инвестору.

Карикатура «Бюрократия и Народ». 1905

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«Обычно это является самым сложным в повышении инвестиционной привлекательности регионов, так как инвестору приходится взаимодействовать с разными уровнями власти — федеральной, региональной, муниципальной и с разными ведомствами и подведомственными структурами, деятельность которых недостаточно скоординирована и каждое из них преследует свои цели. Кроме того, есть и коммерческие организации, занимающиеся электроэнергетикой, сетями, которые формально не подчиняются региональным властям. Следствием этого является долгое решение различных вопросов, хождение инвестора «по кругу», от одного ведомства к другому и иные признаки избыточной бюрократии», — отмечает Павел Новгородов.

В то же время у эксперта есть практические предложения, чего же не хватает Новосибирской области для улучшения инвестиционной привлекательности. Во-первых, региону, по мнению Новгородова, необходимо совершенствование системы управления вопросами привлечения и обслуживания инвесторов через внедрение процессного подхода, методов управления проектами, оценки эффективности. Во-вторых, разработка «пакетных предложений» для инвесторов, то есть самостоятельная проработка региональными командами потенциальных проектов с точки зрения площадок, сетей, ресурсов, бизнес-показателей и «упаковка» проектов в инвестиционные предложения. И, в-третьих, необходимо расширение круга лиц, вовлеченных в деятельность по привлечению инвесторов в регион.

«Сейчас, по сути, «региональные управленческие команды» действуют сугубо в рамках своих внутренних финансовых и человеческих ресурсов. При этом инвестор для принятия решения о приходе в регион взаимодействует с большим количеством различных организаций — научных учреждений, консалтинговых компаний, аудиторов, оценщиков, банков, страховщиков и т.д. Подавляющее большинство из этих организаций никак не мотивированы на привлечение инвестиций в регион, они не знают ни о преимуществах, ни о инвестиционной стратегии региона, формах поддержки. На мой взгляд, целесообразно строить «партнерскую» сеть по привлечению инвестиций, активнее работать не только с инвесторами, но и теми организациями, которые так или иначе влияют на принятие инвестором решений», — считает эксперт.

При всем этом, Павел Новгородов полагает, что управленческие команды сегодня в достаточной степени мотивированы на эффективную работу. И, прежде всего, потому что вопросам инвестиционной привлекательности регионов уделяется повышенное внимание на «самом верхнем уровне».

«Рейтинги инвестиционной привлекательности региона и их динамика — это один из серьезных факторов оценки руководства региона. Региональные команды находятся в постоянном взаимодействии с Агентством стратегических инициатив (АСИ) по внедрению Инвестиционного стандарта в регионе. То есть действия команд находятся под постоянным внутренним и внешним контролем. Поэтому дополнительная мотивация может быть только в области развития управленческих команд — изучения передового зарубежного и российского опыта работы с инвесторами, применения эффективных организационных и управленческих методик, которые активно используются в бизнес-практике», — отметил ИА REGNUM проректор по стратегическому развитию и внешним связям НГУЭУ.

Стоит отметить, что в Новосибирской области сегодня работает Инвестиционный портал региона, на котором размещена информация о том, что из себя представляет область и чем она может быть привлекательна для инвесторов.

Конкурентными преимуществами региона, исходя из данных на этом сайте, являются: развитый рынок и динамично растущий спрос, диверсифицированная экономика, самая развитая конкуренция в России, а также то, что Новосибирск является крупнейшим научно-образовательным и инновационным центром, а область — крупнейшим транспортным и распределительным узлом и так далее.

«Инвестиционная стратегия региона до 2030 года реализуется по конкретному плану в целях создания благоприятного инвестиционного климата, защиты прав и интересов инвесторов, предоставления государственной поддержки. (…) Стабильный рост экономических показателей и эффективная инвестиционная политика региона привлекают многих российских и иностранных инвесторов. Подтверждением этому могут служить инвестиции таких крупнейших международных компаний как IKEA (Швеция), VEKA (Германия), MARS (США), Heineken (Голландия), Henkel (Германия), Mondelēz International (США)», — сказано на Инвестиционном портале Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов, буду нести личную ответственность, «вплоть до кадровых решений».

И в преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустили специальный проект «Стань участником Госсовета». Задача проекта — узнать мнение представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать, чтобы повысить мотивацию региональных офисов и как это скажется на деловом климате, а также, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями.

Наиболее интересные предложения будут учтены при подготовке доклада рабочей группы на заседании Госсовета.

Высказать свое мнение и направить предложения в адрес рабочей группы можно пройдя по ссылке http://crreg.ru/anketa.html, заполнить форму, размещенную на сайте нашего агентства, или обратиться в Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов по адресу mail@crreg.ru.