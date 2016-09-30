Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Система проектного менеджмента пришла в госуправление из бизнеса. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы действительно очень хорошо научились работать по системе поручений, но у нас другой и не было. Когда мы говорим о проектном менеджменте, то этот способ появился из бизнеса. В советские времена экономика была другой, а в современной жизни мы освоили систему, по которой быстро можно отчитываться и получать награды», — сказал Медведев.

По его словам, в известной степени проектное планирование — «школа того, как работать по проекту»: «Сейчас мы предлагаем это сделать на уровне госуправления. Есть известный скепсис — мол, «чего они тащат это на госслужбу». Но опыт госуправления других стран свидетельствует, что проектный метод может работать, просто нужно грамотно наложить его на существующую систему госуправления, и важно, чтобы такие системы работали в каждом ведомстве. Важно, чтобы был соответствующий штаб в каждом ведомстве, который мог бы принимать и анализировать поступающие задачи».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.