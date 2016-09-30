Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. С утратой стабильности в 1917 году Россия потеряла перспективы экономического роста. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Большевистские силы маршируют на Красной площади. 1917 год

«Социальная стабильность — исключительно важное благо. Мы с вами в 2017 году будем отмечать юбилей одного исторического события. Наши коллеги из КПРФ предложили отметить его всенародно. Я имею в виду Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию. Эта революция — очевидный пример того, как с утратой стабильности были утрачены перспективы экономического роста и основы экономики», — сказал Медведев.

По его словам, именно по этой причине «мы должны дорожить всем, что имеем — в том числе и робкими успехами в экономической и социальной жизни, во всяком случае, я это понимаю именно так».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.