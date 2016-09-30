Москва, 30 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В отношении Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца организована доследственная проверка в связи с сообщениями о том, что несколько пациентов учреждения потеряли зрение после инъекции, сообщает 30 сентября ГСУ СК РФ по Москве.

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В ходе проверки следователи опросят сотрудников клиники, в том числе тех, кто отвечает за приобретение и хранение медикаментов. Также будут проведены необходимые экспертизы, включая изучение состава лекарства, введенного пациентам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять человек, обратившихся в НИИ им. Гельмгольца для лечения глаз, потеряли способность видеть после инъекции препарата «Авастин». Поручение о проверке инцидента также поручено Росздравнадзору.

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