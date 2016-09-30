Нальчик, 30 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Реконструкция двух подстанций Зарагижской ГЭС принесла Кабардино-Балкарии многомиллионный ущерб. Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону, на счета одной из фирм-подрядчиков незаконно попал 91 млн рублей бюджетных средств, которые были похищены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор

В хищении подозревают бывшего директора ООО «Дорремстрой-1». С этой фирмой Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарии заключило контракт на сумму более 156 млн рублей. Компания обязалась выполнить ремонтные работы и подготовить объект к эксплуатации.

Спустя время, зная, что реконструкция не выполнена, директор ООО «Дорремстрой-1» представил заказчику акты приема выполненных работ. В них было прописано, что все условия контракта выполнены в полном объеме. На расчетный счет «Дорремстроя» была перечислена полная стоимость работ, хотя реконструкция объектов завершена не была. Таким образом, из госбюджета были похищены денежные средства в размере 91 миллиона рублей.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела в отношении бывшего директора фирмы, которого подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Кабардино-Балкарии расследовалось уголовное дело о хищении из бюджета 2 млн 700 тыс. рублей при строительстве детского стадиона в Нальчике. Договор подряда тогда заключался государственным казённым предприятием «Дирекция единого заказчика» с ООО «Югстрой».

Еще одно уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя строительной организации из Кабардино-Балкарии было направлено в суд в том же году. Обвиняемый заключил с воинской частью, расположенной на территории республики, государственный контракт о проведении строительных работ по реконструкции здания общежития на сумму свыше 30 млн рублей и не исполнил его, а деньги получил в полном объеме.