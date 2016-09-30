Красногорск, 30 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Московской области подвели итоги сентября в сфере охраны окружающей среды. По данным министерства экологии Подмосковья, за месяц природоохранное законодательство было нарушено 103 раза, а ущерб окружающей среде составил 367 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

В сентябре государственные инспекторы министерства провели 467 проверок и наложили штрафы на общую сумму 5,2 млн рублей. Всего в области было выявлено 103 нарушения природоохранного законодательства. Больше всего нарушений — 22 — было отмечено в сфере обращения с отходами и добычи полезных ископаемых.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, ущерб окружающей среде за первый осенний месяц оценен в 367,8 млн рублей и будет предъявлен нарушителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе также было зафиксировано более 100 нарушений природоохранного законодательства. Тогда ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 490 миллионов рублей.